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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضور محمد رياض.. عرض "حجر إيجابي" و" يوم طلعتله شمس" بنادي السينما المستقلة

محمد رياض
محمد رياض

يواصل نادى السينما المستقلة الذي ينظمه المركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني عروضه في السابعة مساء يوم السبت الموافق ١٥ يوليو بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ويعرض خلال الفعاليات كل منالفيلم الروائي "حجر ايجابي" بطولة محمد رياض وعصام شاهين وعمر رياض واخراج على الشربيني وتأليف عمر رياض ،والفيلم التسجيلى "يوم طلعتله شمس" اخراج سليمان حمزة .


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وتدور احداث فيلم "حجر ايجابي"  حول تحول مقابلة صداقة طويلة بين الدكتور مراد والطبيب إلي جلسة علاج في نفس الوقت، يكتشف حمزة سبب مرض صديقة مراد ويبدأ في أول رحلة له من العلاج بعد علمه بإصابته بمرض النكران أو نكرانه لوفاة ابنه ويكتشف حمزه ان هناك خيوط وثلاثة أشخاص مهمه أدت إلي علاج وتحسن حالة صديقة النفسية من رغم أنها كانت في فترة زمنية صعبة علي الشعب المصري.


وعقب عرض الأفلام تقام ندوه بحضور النجم محمد رياض وصناع الأفلام ويديرها الكاتب الصحفى والناقد الفني احمد سعد الدين.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش السبت الثانى من كل شهر،


جدير بالذكر أن نوادي السينما التي يقيمها المركز القومي للسينما يشرف عليها الناقد السينمائي مجدي الشحرى والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.

محمد رياض أحمد سعد الدين الأوبرا المصرية الدكتور وليد قانوش الفنان محمد رياض المونتيرة منار حسني

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