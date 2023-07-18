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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

انعقاد اجتماع لجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية المصرية والقطرية بالدوحة

صدى البلد

ترأس السفير علاء موسى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، الاجتماع الثاني للجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية المصرية والقطرية، والذي عقد بالدوحة بحضور السفير عمرو الشربيني سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر.
وذكرت وزارة الخارجية اليوم /الثلاثاء/ على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الاجتماع يأتي في إطار حرص البلدين على التشاور والتنسيق المشترك بينهما.
وشهد اللقاء حواراً مستفيضاً حول عدد من الملفات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأزمة السودانية والتنسيق المصري القطري إزاءها والذي تجلى في المبادرة الإنسانية لتخفيف المعاناة عن الشعب السوداني، بجانب القضية الفلسطينية وجهود تهدئة الأوضاع في الأراضي المحتلة، فضلاً عن غيرها من القضايا ذات الأولوية ومن بينها التطورات في ليبيا وسوريا والأزمة الأوكرانية.
وعكس الاجتماع توافق وجهات نظر ورؤى البلدين إزاء العديد من الموضوعات، مما يعد دلالة على سعي الجانبين الجاد والمستمر نحو تطوير العلاقات بينهما والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة.
كما شدد الجانبان - خلال الاجتماع - على أهمية العمل العربي المشترك بما يضمن تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة، واتفقا على استمرار التنسيق المشترك بينهما ثنائياً وإقليمياً لما فيه مصلحة البلدين والمنطقة.
 

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