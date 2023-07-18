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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل استفادت أوكرانيا بضرب جسر القرم؟

جسر القرم المكان
جسر القرم المكان المدمر

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرد بعد هجوم  وصفه بـ"الإرهابي" على الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، في عمل اتهمت فيه أوكرانيا، وفق ما ذكرت بي بي سي نيوز.

وألقت موسكو باللوم على أوكرانيا في الحادث - الذي أودى بحياة شخصين - لكن كييف لم تعلن رسميا مسؤوليتها.

تم افتتاح جسر كيرتش في عام 2018 ويسمح بالسفر عبر الطرق والسكك الحديدية بين روسيا وشبه جزيرة القرم - الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا في عام 2014.

وقالت وزارة النقل الروسية إن دعامات الجسر لم تتضرر، وإن التحقيقات مستمرة.

واتهمت السلطات الروسية أوكرانيا بمهاجمة جسر كيرتش بـطائرات بدون طيار تطير فوق الماء بدلاً من الهواء.

لكن مصدرا في جهاز الأمن الأوكراني قال لبي بي سي، إن روسيا هي من وراء الهجوم وأنه تم استخدام طائرات بدون طيار تعمل على المياه.

واتهم الرئيس الروسي في تصريحات متلفزة مساء الاثنين أوكرانيا بشن هجوم "لا معنى له" و "وحشي".

وألحق الهجوم على الجسر أضرارا بالطريق  والمكان المخصص للسيارات، لكن خط السكة الحديد الموازي له فوق الجسر لم يتضرر.

ويعد الجسر طريق إعادة إمداد مهم للقوات الروسية بجنوب أوكرانيا.

وقال نائب رئيس الوزراء مارات خوسنولين ، الذي ظهر على شاشة التلفزيون مع بوتين، إنه سيتم إصلاح الجسر بالكامل بحلول 1 نوفمبر ، بينما ستستأنف حركة المرور على الطرق في اتجاه واحد اعتبارًا من 15 سبتمبر.

تسبب حادث يوم الاثنين في اختناقات مرورية طويلة على الطريق البري خارج شبه جزيرة القرم ، وتم الإبلاغ عن تأخيرات شديدة في القطارات على خط السكة الحديد. كما تأثر عمل العبارات التي توازي الجسر.

وحث المسؤولون الروس  المصيفين  الذين تقطعت بهم السبل في شبه جزيرة القرم على العودة إلى بلادهم عبر مناطق في جنوب أوكرانيا تسيطر عليها روسيا منذ  العام الماضي.


اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أوكرانيا بمهاجمة جسر كيرتش "بمشاركة مباشرة" من المملكة المتحدة والولايات المتحدة ، لكنها لم تقدم أي دليل يدعم هذه التأكيدات.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه لا توجد صلة بين الحادث وقرار روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق يسمح لأوكرانيا بشحن الحبوب عبر البحر الأسود.

ويعد الهجوم  هو الثاني على جسر كيرتش في العام الماضي،  وهو ما يقول إن العمل التخريبي الأوكراني على الأرجح وفق رأي المراقبين، فإنه أثار غضب بوتين، وهذا أمر غير جيد. كما أن الاستفادة الأوكرانية محدودة فلم تستطع تدمير الجسر، وذلك إذا كانت هي فعلا الفاعلة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجسر شبه جزيرة القرم

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