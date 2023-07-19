شاهد.. بيكاسو المحلة: فخوره برسوماتي وبعشق المشاهير

صنعت معرض بورتريه مميز بميدان المحطة

شهدت منطقة ميدان المحطة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم، استمرار تدشين معرض لوحات بورتريهات دشنته بائعة فاكهة في العقد الرابع من عمرها تدعي "آلاء العشري" عرفت بين صفوف زبائنها ب"بيكاسو المحلة" كونها أبدعت في رسم لوحات عديدة حملت شخصيات عامة وزعماء عرب أهمها جمال عبد الناصر والسادات والسيسي ومبارك وتركي ٱل الشيخ والأمير النائم والطفل الباكي والريان طفل واقعة البئر وآخرين .

ورغم صعوبة إمكانياتها في الحصول علي ادوات رسم جيدة تمكنت "العشري" من رسم لوحات فنية وتشكيلية باستخدام ملعقه وكمية من بن القهوة لرسم صورة الشيخ محمد متولي الشعراوي إمام الدعاة والفنان محمد رمضان "نمبر ون" وفخر العرب "محمد صلاح".

وفي المقابل كشفت بائعه الفاكهه بقولها : “الحمد لله أنا معايا ثلاثة أطفال والحمد لله احترفت فنون الرسم وانا في عمر 8 سنوات وابويا الله يرحمه كان صاحب الفضل والدعم والسند ليا في كل وقت والحمد لله رسمت روءساء وشخصيات عامة منها الفنانة إسعاد يونس صاحبة السعادة وتمنيت من الله أن أكون صاحبة رسالة بسيطة للاسعاد كل الناس حواليا".

جدير بالذكر أن بائعة الفاكهه احترفت الرسم وكونت معرض مميز لها من خلال اختيار حائط فضاء بشارع مستشفي المبرة بميدان المحطة لعرض لوحات تتضمن الدعوه إلي الوحده الوطنية ورسم البهجهة للمارة من الزبائن المواطنين .

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