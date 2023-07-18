هتاخد الكريب بتاعك من البلكونة.. حكاية هبة الشقيانة..بدأت مشروعها من فوق السطح

هتاخد الكريب بتاعك من البلكونة .. حكاية هبة الشقيانة وهي حكاية فريدة من نوعها لزوجة قررت أن تتحدى ظروف المعيشة وتقوم بعمل مشروع صغير من فوق السطح لجنى مكسب حلال لمساعدة أسرتها ودعم زوجها .

تعد بطلة تلك الحكاية هبة وهبة عبد التواب محمد والبالغة من العمر 39 عاما ، والشهيرة بـأم راضي وهي متزوجة وأم لأربعة أبناء أكبرهم في مرحلة الثانوية العامة.

حاولت أم راضي التغلب على ظروفها المعيشية لعمل مشروع صغير لعمل الأكل البيتي مثل المحاشي والحواوشي والكريب وذلك بحشوات مختلفة سواء فاهيتا أو بطاطس أو غيرها من الحشوات الأخرى مستغلة شرفة منزلها.

العمل لساعات طويلة

أشارت أم راضي إلى أنها تعمل يوميا من الساعة 4 عصرا إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل. أما عن سبب اختيارها لشرفة منزلها فيرجع ذلك إلى أنها لا تملك المكان فمنزلها ضيق ولا يستوعب وجود مطعم لإعداد تلك الوجبات.

أما عن كيفية تسليم الوجبات لزبائنها، فأكدت أنها بعد شكوى جيرانها من تردد الكثير من الأشخاص غير المعروفين على العقار الذي تسكن به بصحبة أسرتها، تضطر إلى تسليم الوجبات لزبائنها من خلال “سبت الغسيل”، ليذاع صيتها بسيدة كريب البلكونة.

محل خاص

أشارت إلى أن سبب تفكيرها في القيام بذلك المشروع تحديدا أنها كانت تعمل منذ 15 عامًا في محاولة لرفع مستوى معيشة أسرتها في العديد من المطاعم ويعد آخر تلك المطاعم هو محل لتحضير المأكولات السريعة وتحديدا الكريب، وبعد توقفها عن العمل بسبب اضطرارها للبقاء خارج المنزل لساعات طويلة بعيدا عن أسرتها، قررت ترك العمل إلا أنها في المقابل فكرت في القيام بعمل مشروع صغير لتصنيع وتحضير الكريب من شرفة منزلها ليصبح حلم سيدة البلكونة هو شراء محل خاص بها.