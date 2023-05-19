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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكريب الحادق بشاورما الفراخ

صدى البلد

إذا كنتي تحاولين تقديم اكلات مختلفة نقدم لكي طريقة عمل الكريب الحادق بشاورما الفراخ
المقادير:
3 أكواب دقيق
2 كوب لبن
كوب ماء
3 بيضات
ملعقتين كبيرتين زيت
ملح، كمون، فلفل أسود حسب الرغبة

طريقة عمل الكريب الحادق:
طريقة عمل الشاورما ـ طريقة عمل ـ شاورما الدجاج (2)

أحضرى الخلاط الكهربائى وضعى جميع المقادير داخله واخلطيها جيدًا ثم ضعيها فى طبق كبير.

أحضرى مقلاة مناسبة وادهنيها بالقليل من الزيت ثم ضعيها على نار هادئة وصبى خليط الكريب بالمغرفة داخلها لعمل قطع الكريب بحيث تكون العجينة وسط المقلاة وتفرديها عن طريق لف المقلاة بشكل دائرى.

اتركى عجينة الكريب قليلاً ثم اقلبيها على الوجه الآخر حتى تنضج.

كررى الخطوات نفسها مع باقى العجين حسب الكمية التى تريدينها.

ثانيًا: طريقة عمل شاورما الفراخ
طريقة عمل الشاورما ـ طريقة عمل ـ شاورما الدجاج (5)
المقادير:
1/2 كيلو صدور دجاج
بصلة بحجم كبير مبشور
1/2 كوب فلفل أخضر مقطع شرائح
1/2 كوب طماطم مقطع شرائح
1/4 كوب زيت
ملعقة صغيرة زبدة
ملعقة كبيرة خل
ملعقة صغيرة عصير ليمون
كارى
زعتر
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

طريقة عمل شاورما الفراخ
اغسلى صدور الدجاج جيدًا بالملح والدقيق.

قطعيها فى شكل شرائح حسب الرغبة وتبليها بماء البصل والليمون والخل والفلفل الأسود لمدة 5 دقائق ثم يوضع عليها الفلفل والطماطم.

سخنى الزيت على النار وضعى المكونات فيه وقلبيها قليلاً ثم ضعى الكارى وقلبيهم وقبل أن تنضج بقليل ضعى الزعتر.

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