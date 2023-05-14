عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكريب بأقل التكاليف

صدى البلد

يعد الكريب من الوصفات التي يعشقها الكثير، ولذلك نقدم لكي  طريقة عمل الكريب بأقل التكاليف.

المكونات

البيض : 3 حبات
- حليب : 1 كوب
- الزبدة : ربع كوب زبدة 
- دقيق : كوب وربع
- الفانيليا : ملعقة 
3ملعقة  سكر 
رشة ملح 
- سكر البودرة : حسب الرغب تزين

طريقة التحضير

يوضع البيض والحليب والزبدة والدقيق والفانيلا  والسكر في وعاء متوسط الحجم وتقلب المكونات معاً.

توضع مقلاة مانعة للالتصاق على حرارة متوسطة ودهنها بالقليل من الزيت.

يتم إضافة كوب من الخليط مع إمالة المقلاة ليغطي قاعها تماماً وطهيه حتى يصبح الجانب السفلي للكريب بنياً ذهبياً وتركه لمدة 3 دقائق.

تفك أطراف الكريب عن المقلاة،

وضع الكريب في طبق التقديم ورشه بالسكر البودرة وتقديمه مباشرة.

طريقة عمل الكريب الكريب طريقة تحضير كريب بالشاورما طريقة عمل كريب وصفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

الجنيه يستعيد عافيته.. الدولار يتراجع في العقود الآجلة وسعره الآن بالبنوك

تحول حلمهما إلى كابوس|أسرة أمريكية تتبنى طفلة تكتشف مصادفة صادمة بعد 13 عاما

انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب اليوم الأحد 14-5-2023

450 جنيها الآن|هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

6 سنوات بلا رحمة.. الأم استخدمت المياه الساخنة والآلات الحادة على جسد ابنتها

ترشيحاتنا

بسبب تصريحاته المتطرفة.. فلسطين توجه طلبا عاجلا للجنائية الدولية بشأن بن جفير

فوز إحدى شركات مصر بجائزة منظمة "بانجيا" لعام 2023 كأفضل شريك إفريقي

تشييع جثمان ضحية بيارة الصرف الصحي بمسقط رأسه في الشرقية

متضيعش فلوسك على iPhone 13 و iPhone 14..لهذه الأسباب

عذر قهرى.. ميار الببلاوى تفجر مفاجأة جديدة فى قضية وفاء مكى

زلزال عنيف يضرب كولومبيا و لا أنباء عن ضحايا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدل تحكيمي وأخطاء بالجملة.. الزمالك في ورطة بعد الخسارة من الإسماعيلي

أستاذ أمراض صدرية: فيروس كورونا أصبح مثل الإنفلونزا وسهل التعامل معه

ماذا يفعل كوب من الكركدية قبل العلاقة الزوجية؟

تحول حلمهما إلى كابوس|أسرة أمريكية تتبنى طفلة تكتشف مصادفة صادمة بعد 13 عاما

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ