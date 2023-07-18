عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احصل على الموافقة الأمنية قبل البدء بهذه الأنشطة التجارية.. تفاصيل

ترخيص المحال
ترخيص المحال

شدد قانون المحال العامة على الحصول على الموافقة الأمنية قبل البدء بالعمل ببعض الأنشطة التجارية.

وألزم  قانون المحال العامة من يعمل في حوالي 35 نشاطا الحصول على الموافقة الأمنية ضمن إجراءات طلب الترخيص للمحال .

 الأنشطة التي تتطلب موافقة أمنية 

وذكر القانون  الانشطة التجارية التي تتطلب الموافقة الامنية وهي محل بيع المشروبات الغازية غير الكحلية محلات البقالة والسوبر ماركت،  وهايبر ماركت والاسواق بانواعها ومحال بيع اجهزة الهاتف والكوافيرات .

  وكذلك محال بيع  الاسلحة و الذهب ومحال المشروبات الكحولية ومحال السلخانة والأسواق  مثل اسواق بيع الماشية والمقاهي والكافيهات  والكافتريات والفنادق  و محال   بيع ادوات الصور الفوتوغرافية .

بالاضافة الى مكاتب تأجير الشقق السكنية ومكاتب التخديم، مكاتب بيع السيارات وتأجيرها والمسارح الليلية وكازينوهات وورش سن الاسلحة الجراجات والبنسيونهات .

ويتطلب الحصول على ترخيص المحال مدة قدرها 90 يوما  من تقديم طلب الترخيص  وذلك شريطة أن يكون طالب الترخيص قد اتم استيفاء الأوراق المقدمة التي نص عليها قانون  المحال العامة.

 ويتم تقديم طلبات تراخيص المحال من خلال مراكز تراخيص المحال بالمحافظات والتى يبلغ عددها 339 مركزا في المحافظات.

  

الموافقة الأمنية الأنشطة التجارية قانون المحال المحال العامة الانشطة التي تتطلب موافقة امنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

قرار قضائي جديد في دعوتين لـ الخطيب ضد مرتضى منصور.. تفاصيل

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

أخيرا “شوية طراوة”| الأرصاد تزف البشائر للمصريين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

‏ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ13 شخصا.. والنيابة تسلم الجثامين لذويها

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

موضوعات متعلقة

غرامة 20 ألف جنيه.. احذر تغيير نشاط المحال التجارية بالمخالفة للقانون

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي

رسالة خاصة من الأهلي لـ أيمن أشرف بعد الرحيل عن القلعة الحمراء

احصل على الموافقة الأمنية قبل البدء بهذه الأنشطة التجارية.. تفاصيل

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب عالميا.. ومفاجأة بثمن عيار 21 الآن بمصر

مذكرة تفاهم مع أكوا باور لتخصيص أرض لمشروع طاقة الرياح بسوهاج.. تفاصيل

السعي لطلب الرزق في الحر الشديد.. الأزهر يكشف فوائده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأكثر من نصف مليون جنيه.. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في قبرص

بعد انتشارها في قنا.. رسالة مهمة من جمال شعبان بسبب حمى الضنك

النار لم تنطفئ 12 ساعة.. قصة ما حدث بحفل مرعب لترافيس سكوت برواية الشهود

بعد نفوقه.. أمريكي يوثق ماذا حدث لـ غزال على مدار 5 أيام

فيديو

حكايات تقطع القلب.. نهاية عروسين وبكاء طفل في انهيار عقار الحدائق|فيديو جراف

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ