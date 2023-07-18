احصل على الموافقة الأمنية قبل البدء بهذه الأنشطة التجارية.. تفاصيل

شدد قانون المحال العامة على الحصول على الموافقة الأمنية قبل البدء بالعمل ببعض الأنشطة التجارية.

وألزم قانون المحال العامة من يعمل في حوالي 35 نشاطا الحصول على الموافقة الأمنية ضمن إجراءات طلب الترخيص للمحال .

الأنشطة التي تتطلب موافقة أمنية

وذكر القانون الانشطة التجارية التي تتطلب الموافقة الامنية وهي محل بيع المشروبات الغازية غير الكحلية محلات البقالة والسوبر ماركت، وهايبر ماركت والاسواق بانواعها ومحال بيع اجهزة الهاتف والكوافيرات .

وكذلك محال بيع الاسلحة و الذهب ومحال المشروبات الكحولية ومحال السلخانة والأسواق مثل اسواق بيع الماشية والمقاهي والكافيهات والكافتريات والفنادق و محال بيع ادوات الصور الفوتوغرافية .

بالاضافة الى مكاتب تأجير الشقق السكنية ومكاتب التخديم، مكاتب بيع السيارات وتأجيرها والمسارح الليلية وكازينوهات وورش سن الاسلحة الجراجات والبنسيونهات .

ويتطلب الحصول على ترخيص المحال مدة قدرها 90 يوما من تقديم طلب الترخيص وذلك شريطة أن يكون طالب الترخيص قد اتم استيفاء الأوراق المقدمة التي نص عليها قانون المحال العامة.

ويتم تقديم طلبات تراخيص المحال من خلال مراكز تراخيص المحال بالمحافظات والتى يبلغ عددها 339 مركزا في المحافظات.