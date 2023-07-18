عالميا .. انخفاض شديد لـ الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات اقتصادية مهمة

لامس الدولار الأمريكي أدنى مستوى له في 15 شهرا ثم ارتد مقابل سلة من العملات، اليوم الثلاثاء، بعد أن شهدت مبيعات التجزئة الأساسية مكاسب قوية في يونيو، حيث ينتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

وتراجع الدولار بعد تباطؤ مكاسب أسعار المستهلكين والمنتجين في يونيو، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة بعد زيادة متوقعة على نطاق واسع بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في 25-26 يوليو.

ويقوم متداولو العقود الآجلة للأموال الفيدرالية بتسعير 32 نقطة أساس إضافية من التشديد هذا العام، مع توقع أن يبلغ سعر الفائدة القياسي ذروته عند 5.39٪ في نوفمبر.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية الرئيسية بأقل من المتوقع في يونيو، مع زيادة بنسبة 0.2٪ خلال الشهر. كما تم تعديل بيانات شهر مايو صعودا لتظهر ارتفاع المبيعات بنسبة 0.5٪ بدلا من 0.3٪ كما ورد سابقا.

ومع ذلك، أظهرت المبيعات الأساسية مزيدا من المرونة، باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 ٪ في يونيو.

وتم تعديل بيانات شهر مايو بشكل طفيف لتظهر زيادة مبيعات التجزئة الأساسية بنسبة 0.3٪ بدلا من 0.2٪ التي تم الإبلاغ عنها سابقا.