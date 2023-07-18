الدولار يسقط بشدة.. الأخضر ينهار أمام اليورو وبيد الفيدرالي.. فهل يستمر الهبوط؟

انخفض الدولار الأمريكي في وقت مبكر من ساعات التداول الأوروبية اليوم، الثلاثاء، حيث تم تداوله بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من عام واحد بعد أن بدأ المتداولون في التفكير في النهاية الفورية لدورة التضييق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي تمام الساعة 13:00 بتوقيت الرياض، سجل مؤشر الدولار 99.403 أمام سلة من العملات الأجنبية هبوطًا بـ 0.12%.

ويأتي هذا الهبوط مع تصريحات من أعضاء في المركزي الأوروبي تفيد باستمرار سياسة التشديد النقدي هناك بما قاد اليورو دولار لصعود 0.13%.

ولا يزال الدولار حتى الآن يتداول فوق مستوى 99.362 الذي شوهد في وقت سابق اليوم، الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2022.

وهناك توقعات متزايدة بأن يرفع البنك المركزي للولايات المتحدة أسعار الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع الأسبوع المقبل، لكن الأسواق تركز على نهاية دورة التشديد من جانب اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بعدما سجلت أسعار المستهلك الأمريكية الأسبوع الماضي أقل زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين.

وقد أدى ذلك إلى تسجيل الدولار أسوأ أداء أسبوعي له في ثمانية أشهر، حيث انخفض بأكثر من 2% مقابل منافسيه الرئيسيين.

تنتظر الأسواق الآن إصدار بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي الأمريكية، المقرر إصدارها في وقت لاحق من اليوم، للحصول على مزيد من الأدلة حول سلامة أكبر اقتصاد في العالم والمسار المحتمل لأسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن تتحسن قراءة مبيعات التجزئة لشهر يونيو عن الشهر السابق، بينما من المتوقع أيضًا أن يتسارع نمو الإنتاج الصناعي في يونيو، ما يشير إلى بعض المرونة في الاقتصاد الأمريكي.

ومع ذلك، فمن المثير للجدل ما إذا كانت هذه الأرقام ستغير معنويات السوق بالنظر إلى مؤشر أسعار المستهلك وأسعار المنتج الفاتر الأسيوع الماضي.

وقال المحللون لدى مؤسسة “أي إن جي” في مذكرة إن: "صدمة التضخم الأمريكية الأسبوع الماضي غيرت المشهد في سوق العملات الأجنبية، ولكن بعد أيام قليلة من عدم صدور بيانات رئيسية ستخبرنا ما إذا كان هذا الدافع يمكن أن يبقي الدولار في حالة تأهب مع اقتراب حدث المخاطرة في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة". .

لا يزال أمام البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المزيد من التشديد. ارتفع زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 1.1252، دون أعلى مستوى جديد له في 17 شهرًا بقليل، بينما ارتفع زوج العملات الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 1.3089، وهو ليس بعيدًا عن قمة الأسبوع الماضي عند 1.3144، أيضًا أعلى مستوى منذ أبريل 2022.

ومن المتوقع بشدة أن يرفع كل من البنك المركزي الأوروبي و بنك إنجلترا أسعار الفائدة المعيارية الخاصة بهما مرة أخرى عندما يجتمعان في المرة القادمة، ومن غير المرجح أن يوقفا دورة التشديد هناك.

وتنشر المملكة المتحدة بيانات التضخم لشهر يونيو يوم الأربعاء، وبينما من المتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي إلى 8.2% على أساس سنوي من 8.7٪ في مايو، إلا أنه لا يزال أكثر من أربعة مرات أعلى من معدل التضخم المستهدف لبنك إنجلترا.

وبالمثل، ارتفعت مستويات التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، في يونيو إلى 6.8% على أساس سنوي، عندما تمت مواءمتها مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وعلى صعيد آخر، انخفض زوج العملات الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 138.37 قبل اجتماع سياسة بنك اليابان الأسبوع المقبل، وارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 0.6823، مع تعافي الدولار الأسترالي من بعض خسائره الفادحة في الجلسة السابقة.