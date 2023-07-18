عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يلتقي مسؤولي شركة ميتا لبحث التعاون

صدى البلد

التقي عصر اليوم الثلاثاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمسؤولي شركة “ميتا” وهي الشركة المالكة  للفيسبوك والإنستجرام والواتس اب وثريدز.


وتناول اللقاء سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وشركة " ميتا"  ومدى إمكانية الاستفادة من منصات الشركة للترويج  للانشطة الشبابية والرياضية التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة.


وركز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على  اهمية والدور الكبير الذي تلعبه منصات التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"  بدء من " الفيس بوك، الإنستجرام ،واتس اب، ثريدز". 


وأكمل صبحي حديثه قائلا نبحث ونتعاون  مع كل ما هو جديد  ليصل ويخدم الشباب المصري فى مختلف محافظات الجمهورية،  حيث أننا نعيش أزهي عصرنا حيث أصبحت الحكومة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح حكومة ذكية تواكب التطور وتستخدم كل ما هو حديث وجديد.

 

حضر اللقاء من جانب وزارة الرياضة  أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات التابعة لها، والدكتور محمد حسن معاون الوزير 
وشادن خلاف رئيس قطاع السياسات العامة بشركة ميتا للشرق الأوسط، وحنان بوجيمي مدير الشؤون الحكومية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، والعميد شريف بنداري نائب  أول رئيس شركة محرم مصر، والعقيد مصطفي السحلي نائب رئيس شركة محرم للشؤون الحكومية وماريهان نشأت مدير إدارة السياسات العامة بشركة محرم، مي عجلان مقرر عام وحدة تصدوا معنا. 

 

الجدير بالذكر أن  شركة "ميتا" قد قامت مؤخرا  بإصدار تطبيق جديد يسمى “Threads”، حيث يتم ربط حساب الإنستجرام الخاص بالمستخدم لعمل حساب جديد على تطبيق ثريدز، مما يتيح التواصل بين العديد من الأشخاص.

أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبح الحكومة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من محمد عبد المنعم بعد عقوبة الأهلي.. شاهد

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

قرار قضائي جديد في دعوتين لـ الخطيب ضد مرتضى منصور.. تفاصيل

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

أخيرا “شوية طراوة”| الأرصاد تزف البشائر للمصريين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

‏ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ13 شخصا.. والنيابة تسلم الجثامين لذويها

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

منتدى مصر للتعدين.. رحلة إطلاق الاستغلال اﻷمثل للثروات في مصر| إيه الحكاية

مدربه السابق كشف السر.. لماذا رحل إمام عاشور عن ميتلاند الدنماركي؟

هددته بفضح عيب كبير| السر وراء طلاق حسن شاكوش لزوجته غيابياً.. والطب الشرعي يتدخل

صدى البلد يكشف التفاصيل المالية لتعاقد الأهلي مع إمام عاشور

العثور على جسم خطير بشاطئ في أستراليا.. والشرطة تحذر المواطنين

إسرائيل ترد على فيديو لحزب الله يحاكي هجوما على قاعدة عسكرية| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتاخد الكريب بتاعك من البلكونة.. حكاية هبة الشقيانة..بدأت مشروعها من فوق السطح

تصيب 400 مليون شخص سنويا.. معلومات صادمة عن الحشرة المنتشرة في قنا

بأكثر من نصف مليون جنيه.. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في قبرص

بعد انتشارها في قنا.. رسالة مهمة من جمال شعبان بسبب حمى الضنك

فيديو

نتيجة الثانوية العامة .. وزارة التعليم تعلن عن خبر سار لكل الطلاب

نزل 700 جنيه|هزة في أسعار الذهب.. والدولار يتراجع بقوة لأول مرة

هتاخد الكريب بتاعك من البلكونة.. حكاية هبة الشقيانة..بدأت مشروعها من فوق السطح

أنا مسجون لوحدي.. محمد صبحي يبكي على الهواء لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ