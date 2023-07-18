وزير الشباب والرياضة يلتقي مسؤولي شركة ميتا لبحث التعاون

التقي عصر اليوم الثلاثاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمسؤولي شركة “ميتا” وهي الشركة المالكة للفيسبوك والإنستجرام والواتس اب وثريدز.



وتناول اللقاء سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وشركة " ميتا" ومدى إمكانية الاستفادة من منصات الشركة للترويج للانشطة الشبابية والرياضية التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة.



وركز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على اهمية والدور الكبير الذي تلعبه منصات التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" بدء من " الفيس بوك، الإنستجرام ،واتس اب، ثريدز".



وأكمل صبحي حديثه قائلا نبحث ونتعاون مع كل ما هو جديد ليصل ويخدم الشباب المصري فى مختلف محافظات الجمهورية، حيث أننا نعيش أزهي عصرنا حيث أصبحت الحكومة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح حكومة ذكية تواكب التطور وتستخدم كل ما هو حديث وجديد.

حضر اللقاء من جانب وزارة الرياضة أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات التابعة لها، والدكتور محمد حسن معاون الوزير

وشادن خلاف رئيس قطاع السياسات العامة بشركة ميتا للشرق الأوسط، وحنان بوجيمي مدير الشؤون الحكومية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، والعميد شريف بنداري نائب أول رئيس شركة محرم مصر، والعقيد مصطفي السحلي نائب رئيس شركة محرم للشؤون الحكومية وماريهان نشأت مدير إدارة السياسات العامة بشركة محرم، مي عجلان مقرر عام وحدة تصدوا معنا.

الجدير بالذكر أن شركة "ميتا" قد قامت مؤخرا بإصدار تطبيق جديد يسمى “Threads”، حيث يتم ربط حساب الإنستجرام الخاص بالمستخدم لعمل حساب جديد على تطبيق ثريدز، مما يتيح التواصل بين العديد من الأشخاص.