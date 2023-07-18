طارق الشناوي: أنا مع إقامة حفل ترافيس سكوت والتذاكر بيعت بالكامل

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على أزمة حفل مغني الراب العالمي ترافيس سكوت، مشيرا إلى أن هذا الرجل أعلن أنه غير ملحد ومؤمن بربنا.



وأضاف طارق الشناوي ،في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن نقابة المهن الموسيقية خلال الفترة الأخيرة تتعجب في بعض قراراتها ومواقفها في أمور مختلفة، وهذا الأمر لأن النقيب مصطفى كامل لا يريد أي مشاكل أو أزمات تماما.



وتابع الناقد الفني طارق الشناوي، إنني مع إقامة الحفل رغم انتقاد البعض على مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا للحفل، لافتا إلى أن تذاكر حفل مغني الراب نفدت وبيعت بأكملها.

