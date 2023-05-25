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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العالمي سي كاي يصدر أغنيته الجديدة "هللويا" مع مغني الراب بلاك بونز

صدى البلد

أصدر النجم العالمي سي كاي أغنيته المنفردة الجديدة "هللويا" التي يتعاون فيها مع مغني الراب النيجيري بلاك بونز ، إنتاج "Magic Sticks" ، وتعتبر هللويا أول أغنية منفردة يصدرها سي كاي هذا العام بعد مجموعة "Sad Romance Remix" والتي صدرت في مارس الماضي.

هذا ويستعد سي كاي لطرح ألبومه " Sad Romance Deluxe " في ١٦ يونيو القادم الذي يتضمن بالإضافة إلى "هللويا" أغنية " by now" بتوزيع جديد، وتصور جديد للهيت "Emiliana" من توقيع الدي جي "! DJYo" و" AX’EL".

يقدم سي كاي في "هللويا" نمطاً موسيقياً مختلفاً عن أعماله السابقه يتحدث فيها عن قمة النجاح الذي وصل إليه، وكيف حقق حلمه الذي يراوده منذ صغره حتى وصل إلى مراتب متقدمة من النجاح، ليكون من أهم نجوم الأفروبيت ويربط كل ذلك مع طفولته في كادونا ، نيجيريا. الأغنية مليئة بالحيوية وفيها مستوى كبير من الوعي الذاتي للنجم العالمي ، وبدوره يقدم بلاك بونز نفس الطاقة في الأغنية مع معاني تعكس الثقة بالنفس والروح التنافسية التي تسعى دائماً للفوز والوصول إلى المراتب الأولى.

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بدأ سي كاي العام 2023 بعدد من الإنجازات منها تخطيه أكثر من ٦ مليار استماع على مجمل أعماله الموسيقية في مسيرته وتصنيفه كأكثر النجوم طلباً للحفلات في إفريقيا مع أكثر من 80 عرض في 24 دولة، ومشاركته في حفلات كأس العالم في قطر، ومع هذا الإصدار الجديد سينطلق النجم الأفريقي بقوة وسرعة أكبر مع أغاني جديدة قادمة حيث بدأها بجولة فنية بين الجامعات في نيجيريا بعنوان "Boyfriend On Tour".

في صيف عام 2023، سيكون سي كاي على خشبة المسرح طوال الوقت، حيث يقدم عروضه في"AfroNation" في ميامي، و "Lollapalooza" في باريس، ومهرجان "HIPHOP OPEN" فيشتوتجارت، ومهرجان "Weekend” في فنلندا.

 

الذكاء الاصطناعي النجم العالمي خشبة المسرح عمرو مصطفى مارس الماضي أغنيته الجديدة

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