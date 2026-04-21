الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سيناريوهات روسية للتعامل مع اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب وسط مخاوف من انفجار نووي | تقرير

القسم الخارجي

كشفت مصادر دبلوماسية روسية عن وجود عدة سيناريوهات مطروحة للتعامل مع ملف اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، في ظل استمرار الجدل الدولي حول البرنامج النووي الإيراني وتزايد المخاوف الغربية بشأن مستوى التخصيب المخزن لدى إيران.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام روسية ودبلوماسية عن مسؤولين في روسيا، فإن موسكو تعمل على مقاربة متعددة المسارات تهدف إلى منع انهيار الاتفاقات النووية القائمة، مع الحفاظ على قنوات تعاون فني مع طهران، خاصة في ما يتعلق بالرقابة والضمانات التقنية.

وأشارت المصادر إلى أن السيناريو الأول يتمثل في نقل جزء من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج إيران، ضمن آلية رقابية دولية تشارك فيها أطراف محايدة، بما يضمن خفض مستويات التوتر وتوفير ضمانات للالتزام بالمعايير الفنية. 

ويتكشف في هذا السياق دور محتمل للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الإشراف على عمليات التحقق.

أما السيناريو الثاني، فيقوم على إبقاء المخزون داخل إيران ولكن تحت رقابة مشددة ومتزايدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع توسيع نطاق التفتيش الفني وتثبيت آليات مراقبة دائمة، بما يسمح بتتبع أي تغييرات في مستويات التخصيب بشكل فوري.

في حين يتناول السيناريو الثالث خيار “التجميد التقني”، أي وقف أي عمليات تخصيب إضافية فوق مستوى معين، مع الإبقاء على الوضع الحالي للمخزون دون نقل أو تعديل، وهو خيار تعتبره موسكو أقل تعقيدًا سياسيًا لكنه يحتاج إلى ضمانات متبادلة بين الأطراف.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن روسيا ترى أن أي معالجة لهذا الملف يجب أن تتم عبر المسار الدبلوماسي حصراً، محذرة من أن أي تصعيد أو إجراءات أحادية قد يؤدي إلى انهيار ما تبقى من التفاهمات النووية، ويفتح الباب أمام أزمة إقليمية أوسع.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الضغوط الغربية على إيران لخفض مستويات التخصيب، وسط اتهامات متبادلة بين طهران والدول الغربية بشأن الالتزام ببنود الاتفاق النووي. في المقابل، تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي، وترفض أي شروط تعتبرها مساسًا بسيادتها.

ملف اليورانيوم الإيراني البرنامج النووي الإيراني إيران الاتفاقات النووية طهران مخزون اليورانيوم موسكو

