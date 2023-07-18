خبير طاقة: مصر مليئة بالمعادن وأصبحت بيئة استثمارية مميزة

‏قال الدكتور علي عبد النبي خبير الطاقة، ان التعدين يحتاج إلى الاستثمار والبيئة الاستثمارية التي تم تحضيرها مهمة جدا سواء كان للمستثمر الخارجي أو الداخلي.



‏وتابع علي عبد النبي خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "إكسترا اليوم"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر لها باع كبير في التعدين منذ مئات السنين ومصر غنية بالمعادن ورأينا الرمال السوداء والصحراء الشرقية جبالها مليئة بالمعادن، والصحراء الغربية نفس الشيء.

بيئة الاستثمار في مصر



‏وأضاف أن التعدين يشمل البترول والغاز والذهب والحديد والنحاس، وأن كل المعادن والخامات وهبها الله لمصر، مؤكدا أن مصر لديها مخزون كبير من المعادن، وبيئة الاستثمار في مصر أصبحت مميزة ومشجعة.