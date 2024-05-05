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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حملات لضبط الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك بسوهاج

جانب من حملات الطب
جانب من حملات الطب البيطري بسوهاج

دشنت مديرية الطب البيطري بسوهاج، برئاسة الدكتور احمد حمدي محمد، مدير عام الطب البيطري بسوهاج، عدة حملات مكبرة على الأسواق؛ لضبط الأسواق والمرور على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك  ومنتجاتها والمطاعم والنوادي والمدارس والسوبر ماركت؛ وذلك حفاظًا على صحة المواطنين بناءًا على تعليمات الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، واللواء اللواء الدكتور ايهاب صابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت رعاية اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

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الطب البيطري

جاء ذلك بالاشتراك مع مديرية التموين ومكتب مراقبة الاغذية بمديرية الصحة وحي شرق سوهاج، حيث تم عمل حملة مكبرة على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والاسماك والسوبر ماركت والاسواق بمدينة سوهاج؛ للتأكد من صحة وصلاحية اللحوم والدواجن والأسماك.

أسفرت الحملات عن ضبط 60 كيلو دواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك وتم اتخاذ كافة الإجراءات  القانونية اللازمة، وشدد الدكتور أحمد حمدي، على استمرار الحملات التفتيشية على جميع منافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها حفاظا على صحة المواطن حفظ الله مصر قيادة وشعب.

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