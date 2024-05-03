الإسكان: جارٍ تنفيذ محور الخارجة سوهاج بطول 142 كيلو بالوادي الجديد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ محور الخارجة / سوهاج بطول 142 كم (المرحلة الأولى للمحور بطول 117 كم) بمحافظة الوادى الجديد، وهو أحد المحاور المهمة لربط محافظة الوادى الجديد بمحافظات الصعيد.

ويتولى تنفيذه الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، من خلال جهاز تعمير الوادى الجديد، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمحافظات، وتهيئة المناخ لجذب وزيادة الاستثمارات والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية، من خلال تطوير وإنشاء ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والطرق المحورية التى تربط بين المحاور الرئيسية في جميع محافظات.

وأشار اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أن الجهاز يعمل بالعديد من المشروعات التنموية المختلفة بمحافظة الوادى الجديد، لخدمة أهالى المحافظة، حيث يجرى الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء ورصف محور يربط طريق شرق العوينات (تنيدة) جنوب الداخلة / منفلوط (أسيوط) بطول 300 كم، وتجهيز الطرق بنقاط التفتيش الأمنية، كما يجرى تنفيذ مشروع إنشاء ورصف الطريق الدائري الجنوبي لربط طريق الخارجة / الداخلة بمحور تنيدة منفلوط، بطول 18 كم ، وإنشاء وصلة تربط بين طريق الداخلة / الخارجة بطريق تنيدة / منفلوط بطول 10 كم، ويتولى الجهاز أيضاً أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف مدخل مدينة باريس بطول 6 كم.

وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه تم من خلال جهاز تعمير الوادي الجديد، إنشاء 200 وحدة سكنية بقرية القصر الإسلامية، وإنشاء قرية بدوية بين أسمنت وبلاط تضم 192 بيتاً، وإنشاء مبنيين سكنيين بالمدينة الجامعية لطلاب جامعة الوادى الجديد، وحفر 3 آبار رى بقرية جورمشين بباريس، لتوفير المياه للشرب والزراعة، وتنفيذ مشروعات كهرباء للآبار وإنارة القرى.

إنشاء 26 عمارة سكنية بمركز الخارجة

وأشار اللواء محمود نصار، إلى أن جهاز تعمير الوادي الجديد يتولى تنفيذ مشروعات لصالح الغير بمحافظة الوادى الجديد، ومنها، مشروع تطوير ورفع كفاءة مجزرى (الخارجة – موط بالداخلة) بتمويل من وزارة التنمية المحلية، ومشروع إنشاء 5 حضانات، بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي، ومشروع إنشاء 26 عمارة سكنية بمركز الخارجة، بتمويل من صندوق تمويل المساكن، ومشروعى (رصف طريق بطول 29 كم – إنشاء مهبط طائرات)، بتمويل من محافظة الوادى الجديد.

مشروعات الوادي الجديد



