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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نائب رئيس الضرائب: نستهدف جذب الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين

صدى البلد

أكد الدكتور سيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك اهتماما لدي المصلحة في جذب الاستثمار المحلي والاجنبي علي حد سواء والعمل علي حل مشكلات المستثمرين طرف الضرائب .

أضاف في مؤتمر صحفي عقدته مصلحة الضرائب اليوم بحضور الدكتور فايز الضباعني رئيس المصلحة ، أن قانون ربط الموازنة العامة تضمن استهداف تحصيل 1.5تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، معتبرا أن ذلك يلقي أعباء علي مصلحة الضرائب لتحقيق تلك الحصيلة من خلال تطوير العمل .

اشار الي أن مصلحة الضرائب تثمن دور الإعلام في نقل الواقع والصورة الحقيقية باعتباره منهج للمصلحة .

اشار الي أن المصلحة نجحت في إنشاء 3 مراكز ضريبية كبار ومتوسطي الممولين باعتبارها خطوة مهمة لخدمة المجتمع الضريبي بالإضافة لإنشاء مركز وجه بحري بالإسكندرية واخر قبلي بالغردقة و دمج مركزي ضرائب القاهرة اول و القاهره ثان .

اشار الي أن مصلحة الضرائب تستهدف دمج 4مراكز ضريبية علي مستوي القاهرة الكبري واستكمال الدمج لنحو 7مراكز ضريبية بالقاهرة والجيزة مدن القناة .

أوضح أن هناك استهداف لاستكمال المنظومة الضريبة لفحص الملفات مكتبيا وإلكترونيات ومضاهاتها بالاقرارات والفواتير الإلكترونية والايصال الالكتروني ثم بعد ذلك القيام بالفحص الميداني في حال وجود اي مخالفات أو مفارقات في البيانات للحد من التهرب .

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