أبو العينين: سوريا تعمل على إصلاح وإزالة العقوبات الدولية.. والشعب يعيش حياة صعبة

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن الشعب السوري يعيش حياة صعبة وبها الكثير من المعاناة، مضيفا أنه لا يوجد أنظمة للبنوك في سوريا وانهيار في عملتها المحلية.



وأضاف محمد أبو العينين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن سوريا تعمل على إصلاح وإزالة كل العقوبات الدولية، متابعا أن هناك أطراف كثيرة محتلة سوريا حتى الآن.



وتابع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن هناك أزمة في الكهرباء وافتقاد وسائل المعيشة في سوريا، لافتا إلى أن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية يقوم بدور مهم لحل الأزمة في سوريا.

وأشار النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إلى أنه يجب أن يكون هناك ضغط على مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا.