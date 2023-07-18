إرسال القوات الأمريكية.. الكشف عن تفاصيل خطة بايدن الجديدة في أوكرانيا

قالت مجلة “أميركان سبيكتاتور”، إن الطريقة الوحيدة لدعم الجيش الأوكراني قد تكون دخول القوات الأمريكية إلى أوكرانيا.

وحسب المجلة الأمريكية، قال جيد بابين، نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق: "وقع بايدن مرسوما بشأن تعبئة ثلاثة آلاف جندي لعملية حل الأطلسي، بهدف دعم القوات المسلحة... هل تفعيل الاحتياط يعني أن بايدن يريد ارسال القوات الأمريكية إلى أوكرانيا؟”.

وأوضح أن “أوكرانيا ليس لديها ما يكفي من الذخيرة والجنود من أجل تحقيق أي نجاح في الهجوم المضاد، وهو ما يعرفه الزعيم الروسي فلاديمير بوتين جيدا”.

وأضاف بابين:" بايدن يرسل ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا لأننا لا نملك ما يكفي من الذخيرة اللازمة للعمليات القتالية، ولا يمكننا إنتاجها بالسرعة الكافية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها مصالح أمنية وطنية حيوية في أوكرانيا.