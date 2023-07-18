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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إرسال القوات الأمريكية.. الكشف عن تفاصيل خطة بايدن الجديدة في أوكرانيا

جو بايدن
جو بايدن

قالت مجلة “أميركان سبيكتاتور”، إن الطريقة الوحيدة لدعم الجيش الأوكراني قد تكون دخول القوات الأمريكية إلى أوكرانيا.

وحسب المجلة الأمريكية، قال جيد بابين، نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق: "وقع بايدن مرسوما بشأن تعبئة ثلاثة آلاف جندي لعملية حل الأطلسي، بهدف دعم القوات المسلحة... هل تفعيل الاحتياط يعني أن بايدن يريد ارسال القوات الأمريكية إلى أوكرانيا؟”.

وأوضح أن “أوكرانيا ليس لديها ما يكفي من الذخيرة والجنود من أجل تحقيق أي نجاح في الهجوم المضاد، وهو ما يعرفه الزعيم الروسي فلاديمير بوتين جيدا”.

وأضاف بابين:" بايدن يرسل ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا لأننا لا نملك ما يكفي من الذخيرة اللازمة للعمليات القتالية، ولا يمكننا إنتاجها بالسرعة الكافية".

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وأشار إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها مصالح أمنية وطنية حيوية في أوكرانيا.

الجيش الأوكراني القوات الأمريكية أوكرانيا

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