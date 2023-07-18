عضو التحالف الوطني: نجحنا في تغيير الثقافة بشأن الكشف المبكر لسرطان الثدي

قالت ليلة سالم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن توحيد جهود كل مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة واحد من الأهداف التي نجح في تحقيقها التحالف، إذ أنه يوجد 34 مؤسسة يسعون تحت مظلة واحدة في الوصول إلى المواطن الأكثر احتياجا، والوصول إلى الفئات الأولى للرعاية، وذلك من خلال قاعدة بيانات موحدة لكافة المؤسسات، إذ أن الدعم كان من الممكن أن يصل للبعض والبعض الآخر لا يصل لهم، ولكن في الوقت الحالي الدعم يصل للمواطنين الأكثر احتياجا.

التحالف الوطني: دشنا العديد من المبادرات خلال الفترة الماضية

وأضافت "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي دشن العديد من المبادرات خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها مبادرتي "حياة كريمة" ومبادرة "كتف في كتف"، لافتة إلى أن التحالف نجح في الوصول لأكبر عدد ممكن من نساء مصر في القرى والنجوع لعمل عمليات توعية كبيرة حول سرطان الثدي، وكيف تشعر بالألم ومعرفة الأعراض، إذ أنه تم تغيير ثقافة النساء في القرى فيما يتعلق بسرطان الثدي.

وتابعت، أن الكشف المبكر لسرطان الثدي كان واحد من أهم الأهداف للتحالف خاصة لدى القرى والنجوع، وهذا ما حدث بالفعل إذ أن الكثير من السيدات هم من يتواصلن مع المستشفيات من أجل الكشف المبكر فيما يتعلق بهذا المرض.