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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التيار الإصلاحي الحر يناشد بالإفراج عن الناشط الحقوقي باتريك زكي

التيار الاصلاحى الحر
التيار الاصلاحى الحر

ناشد التيار الإصلاحي الحر فى بيان له صدر مساء اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام صلاحياته المنصوص عليها فى المادة 14 من قانون الطوارئ والتى تعطيه الحق فى الإفراج عن، الناشط الحقوقي باتريك زكي المحكوم عليه من محكمة أمن طوارئ اليوم الثلاثاء 18 يوليو  بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "نشر معلومات كاذبة" وذلك طبقا لصلاحيات الرئيس الدستورية والقانونية ،موضحاً  أنه كان قد سبق الإفراج عنه من قبل كمحبوس  احتياطي.

أوضح التيار الإصلاحي الحر أن باتريك جورج زكي من مواليد مدينة المنصورة ،لاب وام مصريين مسيحيين وهو طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا بإيطاليا، للحصول على درجة الماجستير في برنامج ايراسموس موندوس في دراسات المرأة والجندر . كما يقوم بإجراء بحوث حول قضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان من خلال المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)، وهي منظمة لحقوق الإنسان تتخذ من القاهرة مقراً لها مشيراً إلى أن مجال دراسته مفيد للمناقشات الدائرة حول حقوق الانسان فى المحور السياسى وحول المرأة فى المحور المجتمعى ..لذلك
يطالب التيار الاصلاحى الحر مجلس الأمناء بضم الباحث باتريك زكى إلى الحوار الوطن فى حالة استجابة رئيس الجمهورية لمناشدته بالإفراج عنه.

أكد التيار الاصلاحى الحر فى بيانه أن لجنة العفو الرئاسى بعد توسعة الرئيس لها وضم لها شخصيات جديدة واضافة صلاحيات جديدة لها ببحث بعض حالات المحبوسين احتياطياً والتنسيق مع الجهات المعنية للإفراج عنهم ودمجهم بعد ذلك فى المجتمع قد ساهمت بشكل كبير فى الأجواء الإيجابية التى ظللت الحوار الوطنى وجلساته لافتاً إلى أن الإفراج عن باتريك زكى سيكون خطوة من خطوات لجنة العفو الرئاسي على طريق استمرارها فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن تهيئة الظروف لإنجاح الحوار الوطنى الذى يتابع الرأى العام المحلى والدولى جلساته باهتمام كبير .

العفو الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي باتريك جورج التيار الاصلاحي الحر لجنة العفو الرئاسي

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