تقام نهاية الشهر الجاري.. نفاد تذاكر حفلي كايروكي في المنارة

أعلنت فرقة كايروكى عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام، نفاد جميع تذاكر حفلهم المنتظر يومي الخميس 27 يوليو، والسبت 29 من الشهر نفسه.

حفلات كايروكي من المقرر إقامتها على خشبة مسرح المنارة. وتعد هي الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط وتقام على مدار يومين بسبب عدد الحضور الكبير.

ومن المقرر أن يقدم فريق كايروكى لأول مرة فى مصر ألبومه الأخير “روما"وتم طرح التذاكر بسعر 350 و650 جنيه.

وفي مفاجأة للجمهور، شارك فريق كايروكي في حفل ساوند كلاش مع فريق شارموفرز وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وكان فريق كاريوكي قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضخما ببرلين ضمن جولتهم العالمية احتفالا بإطلاق ألبومها الغنائي الجديد “روما”.

وكان قد حل أبطال مسلسل “ريفو” ضيوفا على برنامج صاحبة السعادة الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

وكشف الفنان أمير عيد عن الشبه بين فريق كايروكي وريڤو مؤكدا أن قصة كايروكى أصعب.

وقال أمير عيد :" كل الباند قصتهم فيها تشابهات كثيرة مجموعة من الفنانين يجتمعوا ويعيشوا حياتهم في الابتكار والابداع".