طاق الشناوي ينتقد نقابة الموسيقيين بعد البيان الخاص بحفل ترافيس سكوت

انتقد الناقد الفني طارق الشناوي بيان نقابة المهن الموسيقية حول حفلة مؤدي الراب الأمريكي ترافيس سكوت.

وقال طارق الشناوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :" حزين على موقف النقابة لانه معلن أمام الرأي العام ولايجب أن تكون بيانات نقابة المهن الموسيقية متعثرة ومتوترة ويبدو أن من يجلسون على المقعد لايدركون قيمة هذا المقعد ".



وتابع طارق الشناوي :" هذا المقعد جلس عليه قامات مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ولكن مايحدث الآن غير مقبول والنقابة ليست رقيبة على الذوق العام ".

وأكمل طارق الشناوي :" كيف نكون مقبلين على مهرجان العلمين وبه مغنيين عالميين ويحدث مثل هذه الأمور؟، و لو قرأ فنان عالمي مثل هذه التصريحات قد يتردد في زيارة مصر ".

وطالب طارق الشناوي نقيب المهن الموسيقية بمراجعة البيان وسرعة تصحيحه، قائلاً : أطالبه بالتريث وأن لا يبني قرارات بناء عن على كلام السوشيال ميديا ".