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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامى جمال يطرح أغنيتين جديدتين احتفالًا بعيد ميلاده

صدى البلد

أعلن الفنان رامى جمال عن طرح اغنيتين جديدتين يوم 25 يوليو الجارى احتف بعيد ميلاد.

وكتب رامى جمال عبر حسابه بتطبيق انستجرام:" يلا بينا، جهزوا أسئلتكم عشان أنا قررت يبقى في كل شهر يوم بنطلع فيه نتكلم سوا، وعندنا يوم ٢٥ اللي جاي عيد ميلادي، وقررت إني أنا اللي هديكم أغنيتين في نفس اليوم هدية إن شاء الله، تحبوهم إيه".

وأعلن المطرب رامي جمال عن تقديمه تتر مسلسل بنون الذي من المفترض طرحه خلال أيام قليلة على إحدى المنصات الرقمية.

وبدأ رامي جمال في الترويج للأغنية من خلال صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام بطرح جزء من الأغنية وعلق عليها قائلا: قريباً أغنية #وسط_الوشوش تتر مسلسل #بنون .. تابعوه.
 

رامي جمال يتحدث عن المطرب أحمد سالم

أكد النجم "رامي جمال"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: "انا محاط بمجموعة مبدعين كلهم يحبون الفن وأنا محظوظ بهم.

 وعن تعاونه مع المطرب أحمد سالم الشهير بالمطرب النقاش، موضحًا: "لم أتعاون معه حتى يُقال لي شكرا، صوته جميل ورائع، وبالتالي كان حرام إني يبقى عندي فرصة أخليه يشوف النور ومعملهاش، انا مش مستني شكرا من أحمد ولا بعمل show، كل حاجة حلوة بنعملها في حياتنا مستني ردها من ربنا". 

 

أغاني رامي جمال الجديدة

وتابع الفنان رامي جمال: "في هذه الفترة لن أطرح أغاني إلا الأغنية الوطنية، وكان أغنية سعد لمجرد وإليسا آخر ما لحنته، وأركز في بعض الأغاني الخاصة بها وسأطرحها بطريقة single، كما ستشهد الفترة المقبلة أيضا دويتوهات كثيرة".

وكان قد  طرح الفنان رامي جمال أغنيته الجديدة جي بي أس على صفحته الشخصية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات محمود طلعت وألحان أحمد العدل ومن توزيع ومكس وماستر أحمد حسام  و إلهامي دهيمة.
 

وتابع الفنان رامي جمال: "في هذه الفترة لن أطرح أغاني إلا الأغنية الوطنية، وكان أغنية سعد لمجرد وإليسا آخر ما لحنته، وأركز في بعض الأغاني الخاصة بها وسأطرحها بطريقة single، كما ستشهد الفترة المقبلة أيضا دويتوهات كثيرة".

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