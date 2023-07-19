السولية يوجه رسالة مؤثرة لـ أيمن أشرف بعد رحيله

وجه عمرو السولية لاعب النادي الأهلي رسالة إلى أيمن أشرف بعد رحيله عن الأهلي .

و كتب السولية : هتوحشنا يا ايمن و هنفتقدك لاعب راجل و أبن من ابناء النادي ، انت تستاهل كل خير و عمرك ما قصرت ولا بخلت بنقطة عرق واحدة و إن شاء الله اللي جي خير ليك ، و ربنا يوفقك في الي جاي .

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي تكريم ايمن أشرف بعد رحيله بشكل رسمي إلي البنك الأهلي.

وقام الجهاز الفني بإعداد احتفال صغير بأيمن اشرف ووجهوا له الشكر.

وأعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى السابق لمدة موسمين.