أول رد فعل من إمام عاشور بعد إعلان انتقاله إلى النادي الأهلي

نشر صورة له بقميص النادي على إنستجرام

نشر أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق صورة للاعب إمام عاشور بعد إعلان انتقاله للأهلي.

وكتب أحمد حسن علي الصورة: «إمام عاشور علي الانستجرام بعد إعلان انتقاله إلى النادي الأهلي».

وأعلن النادي الأهلي انضمام إمام عاشور إليه رسميًا في الموسم المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي مقطع فيديو لـ إمام عاشور :" لاعب جديد في الجزيرة ".

وأعلن النادي الأهلي رسميًا عن ضم إمام عاشور قادمًا من نادي ميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم قادمة.

يأتي ذلك بعد ما أعلن نادي ميتلاند الدنماركي انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المدير الرياضي لـ ميتلاند عبر الموقع الرسمي لناديه "نشعر بالحزن لأننا لا نستطيع تعويض إمام عاشور، هو لاعب موهوب ذو مستقبل كبير".

وأنهى أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة كافة التفاصيل الخاصة بضم اللاعب وتوقيع العقود.