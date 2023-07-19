هجوم روسي لليوم الثاني.. دوي انفجارات في مقاطعة أوديسا الأوكرانية

أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، فجر اليوم الأربعاء، أنه تم سماع دوي انفجار في مدينة أوديسا.

وقال حاكم المنطقة أوليه كيبر، إن أنظمة الدفاع الجوي انخرطت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء في صد هجوم جوي روسي لليوم الثاني على التوالي في ميناء أوديسا بجنوب أوكرانيا.

وأضاف كيبر على تطبيق "تيليجرام" "لا تقتربوا من النوافذ، ولا تطلقوا النار أو تُظهروا عمل قوات الدفاع الجوي".

وتعرض الجزء الشرقي من أوكرانيا للتنبيهات بشأن غارات جوية بدأت بعد منتصف ليل الأربعاء بوقت قصير.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، حالة الإنذار الجوي في كييف و8 مقاطعات في شمال وشرق أوكرانيا، وفقًا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي في البلاد.