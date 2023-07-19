بعد إمام عاشور.. شوبير يكشف اسم ثاني صفقات الأهلي الصيفية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن اسم ثاني صفقات النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي، بعد التعاقد بشكل رسمي مع إمام عاشور.

وكان النادي الأهلي قد أعلن تعاقده مع إمام عاشور بشكل رسمي لمدة 5 سنوات قادمة، قادمًا من ميتييلاند الدنماركي.

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “الأهلي على وشك الإعلان عن ثاني صفقاته الصيفية وهو البرازيلي جوستافو سوزا قادمًا من جيونبك هيونداي”.

تفاصيل إنضمام سوزا للنادي الأهلي

وتابع: “جيونبك هيونداي سيحصل على 500 ألف دولار نظير بيع اللاعب واللاعب نفسه سيحصل على مبلغ جيد من النادي الأهلي”.

واختتم: “الساعات القليلة المقبلة سيحضر اللاعب إلى القاهرة من أجل الخضوع للكشف الطبي ومن ثم إعلان سوزا لاعبًا رسميًا للنادي الأهلي”.