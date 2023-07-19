عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إمام عاشور.. شوبير يكشف اسم ثاني صفقات الأهلي الصيفية

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن اسم ثاني صفقات النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي، بعد التعاقد بشكل رسمي مع إمام عاشور.

وكان النادي الأهلي قد أعلن تعاقده مع إمام عاشور بشكل رسمي لمدة 5 سنوات قادمة، قادمًا من ميتييلاند الدنماركي.

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “الأهلي على وشك الإعلان عن ثاني صفقاته الصيفية وهو البرازيلي جوستافو سوزا قادمًا من جيونبك هيونداي”.

تفاصيل إنضمام سوزا للنادي الأهلي

وتابع: “جيونبك هيونداي سيحصل على 500 ألف دولار نظير بيع اللاعب واللاعب نفسه سيحصل على مبلغ جيد من النادي الأهلي”.

واختتم: “الساعات القليلة المقبلة سيحضر اللاعب إلى القاهرة من أجل الخضوع للكشف الطبي ومن ثم إعلان سوزا لاعبًا رسميًا للنادي الأهلي”.

الأهلى النادي الأهلي احمد شوبير امام عاشور سوزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من محمد عبد المنعم بعد عقوبة الأهلي.. شاهد

تعليق مؤثر من شيكابالا عقب انضمام إمام عاشور للأهلي

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انضمام رضا سليم للأهلي

رقم مفاجأة.. قيمة انتقال إمام عاشور للأهلي..فيديو

أول رد فعل من إمام عاشور بعد إعلان انتقاله إلى النادي الأهلي

درجة الحرارة 54.. القبة الحرارية تضرب مصر وهذا موعد انكسار الموجة

تعبيرًا عن غضبه| تصرّف مفاجئ من شيكابالا تجاه إمام عاشور

لو حدث هتبقى مفاجأة.. شوبير يكشف اقتراب الأهلي من ضم صفقة سوبر

ترشيحاتنا

أوسوريو يُطيح بـ 5 لاعبين خارج الزمالك |أسماء مدوية

رغم الارتفاع العالمي.. تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

بريطانيا تعتزم تحديث صواريخها النووية.. ما الأمر؟

أخبار مصر على مدار 24 ساعة..السيسي يتابع الإستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني

صفقة القرن.. أول تعليق من نجم الأهلي السابق على ضم إمام عاشور

بقوة 6.5 درجة.. زلزال شديد يضرب مناطق في أمريكا الوسطى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمشروبات والأعشاب.. كيف يمكنك علاج الضغط المنخفض؟

بفرو من الأكمام.. إطلالة ساحرة للإعلامية بوسي شلبي في بيروت

من 3 لـ6 شهور|هاني الناظر يكشف عن زيت يساعد على كثافة الشعر وإنباته

فك لغز العثور على جثة رضيعة لفظتها أمواج البحر في إسبانيا

فيديو

قرصة ودن.. منتج يعترف بعمل سحر لـ فيفي عبده.. وهذا رد الأزهر|فيديوجراف

«خانّي مع ممثلة مشهورة».. ريم طارق تفضخ حسن شاكوش على الهواء.. فيديوجراف

خلصت على عيالها التلاتة.. سبب غريب وراء حادث سوهاج

أعراضه غريبة.. انتشار مرض خطير في قنا ووزارة الصحة تكشف التطورات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ