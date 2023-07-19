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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تمزق قلبه.. وفاة مأساوية لمهندس في مطار هيثرو البريطاني |تفاصيل

جون كولز
جون كولز

أصيب المهندس البريطاني، جون كولز، بضربة قاتلة في حادث تصادم في مطار هيثرو بمدينة لندن مما تركه مصابًا وظل على قيد الحياة لمدة ساعة واحدة فقط قبل أن يفارق الحياة بشكل مأساوي. 

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أصيب المهندس الذي قُتل بشكل مأساوي في حادث تحطم مطار هيثرو بـ تمزق لقلبه بعد الاصطدام.

كان جون كولز البالغ من العمر 44 عامًا، عضوًا أساسيًا في فريق مطار الخطوط الجوية البريطانية، وعمل على مدارج الطائرات لمدة 28 عامًا قبل وفاته المأساوية.

اصطدمت شاحنته في ذلك الوقت بشاحنة صغيرة، مما ترك السيد كولز يشكو من آلام في الصدر والكتف.

تُرك الشاب البالغ من العمر 44 عامًا في الانتظار لمدة ساعة قبل وصول المسعفين إلى مكان الحادث ، وفي ذلك الوقت أصيب بسكتة قلبية بسبب نزيف داخلي.

لم يستيقظ جون بعد أن تمزق الشريان الأورطي ، وهو أكبر شريان في الجسم ، والنزيف الداخلي الذي أعقب ذلك جعله يفقد وعيه ولا يستيقظ أبدًا.

أخبر بويندر ساندو ، سائق التاكسي الذي اصطدم بجون أثناء سفره بسرعة 70 ميلاً في الساعة ، المحلفين أنه لا يعرف الحد الأقصى للسرعة البالغ 20 ميلاً في الساعة.

كما زعم ساندو أنه رأى سيارة تسير بسرعة 70 ميلاً في الساعة في الماضي ، بينما قال محامي HAL إنه 'كان يجب أن يعلم' بحدود السرعة.

وأضاف محامي هال: 'عندما قلت في وقت سابق أنه لا يوجد حد للسرعة ، ما كنت تقصده هو أنك لم تكن تعلم أن هناك حدًا أقصى للسرعة".

 

جون كولز مطار مطار هيثرو لندن

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