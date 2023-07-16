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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

8 بطاريق .. مصر للطيران تنقل شحنة حيوانات ذات طبيعة خاصة من مطار جبل علي

مصر للطيران
مصر للطيران

نجحت شركة مصر للطيران للشحن الجوي في نقل شحنة حيوانات حية ذات طبيعة خاصة تضم عدد 2 باليت بإجمالي وزن حجمي 672 كجم تحتوي علي عدد 8 بطاريق من نوع Penguins King من مطار جبل علي بدولة الأمارات إلي مطار القاهرة الدولى علي رحلة رقم MS0503 بطائرة الشحن الجوي طراز 200-A330 .

وفي هذا السياق، صرح الطيار جاسر حسين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، أن شركة مصر للطيران للشحن الجوى اعتادت على نقل مثل هذه الشحنات والتى تحتاج إلى ظروف وطبيعة خاصة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، أن الشركة قامت بتوفير كافة السبل التي تضمن سلامة نقل وتداول الشحنة و توفير درجة حرارة مناسبة علي متن الطائرة خلال الرحلة، بالإضافة إلي توفير معدات خاصة وسيارات مبردة فى مرحلتى السفر والوصول لضمان سلامة الشحنة أثناء عملية الشحن والتفريغ، كما تم التنسيق مع كافة المسؤولين من الجهات المعنية فى دبى والقاهرة، حيث تم عمل كافة الترتيبات الازمة لضمان إنهاء إجراءات التفريغ والتسليم بمجمع بضائع القاهرة علي وجه السرعة، وكذلك ضمان تطبيق كافة معايير السالمة والجودة التى تنتهجها الشركة ضمن استراتيجية الجودة الشاملة لضمان تلبية رغبات العملاء .

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