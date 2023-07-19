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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سول وواشنطن تقيّمان الأمر| كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى

صاروخ كوريا الشمالية
صاروخ كوريا الشمالية - أرشيفية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن جارتها كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى نحو البحر الشرقي.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، جاء ذلك احتجاجًا على انطلاق المجموعة الاستشارية النووية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ورسو غواصة الصواريخ النووية الأمريكية في ميناء في مدينة بوسان.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية إن الجيش رصد صاروخين باليستيين أطلقهما الشمال من منطقة سونان من الساعة 3:30 صباحا إلى الساعة 3:46 صباحا نحو البحر الشرقي.

وأوضحت أن الصاروخين حلقا حوالي 550 كلم قبل سقوطهما في البحر الشرقي، لافتة إلى أن السلطات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية تجريان تقييما شاملا لمواصفات الصاروخين.

وأدانت الهيئة كوريا الشمالية بشدة لقيامها بسلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ في الآونة الأخيرة ووصفتها بالعمل الاستفزازي الخطير الذي يقوض السلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن أيضا في المجتمع الدولي.

وذكرت أن هذا انتهاك سافر لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، داعية الشمال إلى التوقف عن عمليات الإطلاق على الفور.

وأكدت أن الجيش سيراقب عن كثب التحركات الكورية الشمالية ذات الصلة، اعتمادا على التعاون الوثيق بين سيئول وواشنطن استعدادا لمواجهة استفزازات عسكرية إضافية من كوريا الشمالية، مع الحفاظ على وضعية استعداد دفاعي حازم بناء على القدرة على الرد بأغلبية ساحقة على أي استفزاز.

كوريا الجنوبية صاروخين كوريا الشمالية استفزاز البحر الشرقي

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