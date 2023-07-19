قد يقترضون.. تكاليف الطلاق تمنع المتزوجين في بريطانيا من الانفصال السريع

سلط تقرير لـ صحيفة الديلي ستار البريطانية، اليوم الأربعاء، الضوء على معاناة العديد من البريطانيين بشأن قرار الانفصال وسط أزمة المعيشة وارتفاع الأسعار مع نفقات الطلاق.

قال التقرير البريطاني إن العديد من البريطانيين يتعين عليهم اقتراض المال من الأصدقاء والعائلة لمجرد تحمل تكاليف الطلاق بينما يختار البعض الآخر البقاء في زواج وصف بـ “البائس” لتجنب دفع نفقات الطلاق.

وأوضح التقرير أنه من بين هذه الحالات البريطانية مؤخرا، سيدة تدعي “باولا”، 41 عاما، من مانشستر والتي اضطررت إلى اقتراض 10 آلاف جنيه إسترليني من الأصدقاء لتحمل نفقات طلاقها واصفة الأمر بـ “المحرج”.

وأضافت السيدة البريطانية: “مسؤولة عن إعالة 3 أطفال مما يجعل تحمل نفقاتهم بمفردي أمر في غاية الصعوبة علما بإنه ليس لدي أي أشقاء، ووالداي متقاعدان لذا لم يستطع مساعدتي أيضا".

وتابعت السيدة: “بحثت فعليا في الإنترنت عن أرخص محام يمكن أن أجده، وعلى الرغم من مخاوف سداد الأموال فإن السيدة سعيدة لأنها مرت بالطلاق”.

الطلاق في بريطانيا

وفي سياق متصل، كشفت احدي المواقع البريطانية أن أكثر من 73٪ من البريطانيين على استعداد للتعهد بالمال لجمعية خيرية لمساعدة طالبي الطلاق على ترك شريكهم.

وكشفت البيانات أن 27٪ من البريطانيين لم يطلقوا بسبب وضعهم المالي مع اعتراف 18٪ بأنه غير وارد تماما على الرغم من كونهم في زواج غير سعيد.

وفي المتوسط، يكلف الطلاق في بريطانيا 14.561 جنيها إسترليني للرسوم القانونية بينما ارتفع الطلب على الدعم الخيري في جميع قطاعات المجتمع حيث أعربت 71 ٪ من المنظمات الخيريةعن قلقها بشأن إدارة الطلب المتزايد على الخدمات.