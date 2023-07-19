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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين من بيت لحم وطولكرم

أرشيفية
أرشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة شبان فلسطينيين من مخيم الدهيشة وبلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مصطفى ابراهيم دعامسة (27 عاما) من منطقة البالوع ببلدة الخضر، ومحمد معروف الأطرش (20 عاما)، ووسام علي أبو رزق (22 عاما)، وخليل محمد أبو عليا (20 عاما)، من مخيم الدهيشة، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضاف المصدر أن مواجهات اندلعت إثر اقتحام المخيم اطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، دون ان يصاب احدا من الفلسطينيين .

كما اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، شابا من مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب زكي الدسوقي، بعد مداهمة منزله في الحي الجنوبي للمدينة.

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