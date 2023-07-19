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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السيطرة على حريق في إحدى غلايات معمل أسيوط لتكرير البترول

حريق بإحدى غلايات
حريق بإحدى غلايات معمل تكرير البترول بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية والاطفاء وقوات الأمن الصناعي بشركة أسيوط لتكرير البترول من السيطرة على حريق اندلع في إحدى الغلايات الخاصة بأفران معمل تكرير البترول بمنطقة النافتا دون وقوع خسائر بشرية.

وكانت مديرية أمن أسيوط، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من شركة أسيوط لتكرير البترول بنشوب حريق في أحد أبراج معامل التكرير بموقع " النافتا ".
انتقل الى موقع الحادث قوات الحماية المدنية والاطفاء والامن الصناعي بالشركة وجاري السيطرة على الحريق.

اندلاع حريق في أحد أبراج معامل تكرير البترول بأسيوط .. ومحاولات للسيطرة عليه

إخلاء محيطه من العاملين.. الصور الأولى لحريق أحد أبراج معامل تكرير البترول بأسيوط


وفي سياق متصل اخلت الشركة المنطقة المحيطة بالحريق من العمالة ودوت صافرات الانذار بالشركة لتحذير العاملين بالمعمل بالحريق.

أكد مصدر مسئول بمنطقة مجمع الخدمات البترولية بأسيوط أن الحريق اندلع في إحدى الغلايات الخاصة بافران معمل تكرير البترول بمنطقة النافتا دون وقوع خسائر بشرية وجاري التحقيق لمعرفة سبب الحادث.

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