اندلاع حريق في أحد أبراج معامل تكرير البترول بأسيوط .. ومحاولات للسيطرة عليه

اندلع حريق في أحد أبراج معمل أسيوط لتكرير البترول بمنطقة مجمع الخدمات البترولية بأسيوط وتواصل قوات الحماية المدنية والإطفاء والأمن الصناعي السيطرة عليه.



تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من شركة أسيوط لتكرير البترول بنشوب حريق في أحد أبراج معامل التكرير بموقع " النفته".



انتقل الى موقع الحادث قوات الحماية المدنية والإطفاء والأمن الصناعي بالشركة وجاري السيطرة على الحريق.

وفي سياق متصل أخلت الشركة المنطقة المحيطة بالحريق من العمالة ودوت صافرات الإنذار بالشركة لتحذير العاملين بالمعمل بالحريق.