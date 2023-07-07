اندلاع حريق هائل في حظيرة مواشي وشقتين بأسيوط

اندلع حريق في شقتين بمنزل وحظيرة ماشية بقرية كوم المنصور بمركز أبنوب في أسيوط مما أسفر عن نفوق 7 رؤوس ماشية واحتراق جهاز عروسة واثاث الشقتين دون وقوع خسائر بشرية.



تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في منزل بناحية قرية كوم المنصور ووجود خسائر في الماشية واثاث شقتين وجهاز عروس.



انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والاطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في حظيرة ماشية ملك كلا من " حسن. أ. س" وشقيقه " سعد" مما أدى إلى نفوق 7 رؤوس ماشية وامتدت النيران إلى شقتين سكنيتين أعلى الحظيرة مما أسفر عن احتراق محتويات الشقتين وجهاز عروسه، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.