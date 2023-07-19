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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إخلاء محيطه من العاملين.. الصور الأولى لحريق أحد أبراج معامل تكرير البترول بأسيوط

الصور الأولى لحريق
الصور الأولى لحريق أحد أبراج معامل تكرير البترول بأسيوط

تواصل قوات الحماية المدنية والإطفاء والأمن الصناعي بشركة أسيوط لتكرير البترول بمنطقة مجمع الخدمات البترولية السيطرة على حريق شب في أحد أبراج المعمل بمنطقة " النافتا". 


وحصل موقع صدى البلد على الصور الأولى للحريق وقامت إدارة الأمن والسلامة بالشركة لإخلاء محيط الحريق من العاملين بالمعمل.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من شركة أسيوط لتكرير البترول بنشوب حريق في أحد أبراج معامل التكرير بموقع " النافتا ".
انتقل الى موقع الحادث قوات الحماية المدنية والاطفاء والامن الصناعي بالشركة وجاري السيطرة على الحريق.

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وفي سياق متصل اخلت الشركة المنطقة المحيطة بالحريق من العمالة ودوت صافرات الانذار بالشركة لتحذير العاملين بالمعمل بالحريق.

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