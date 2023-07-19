مصرع أب وإصابة أبنائه الثلاثة في حادث انقلاب تروسيكل بسوهاج

انتهت حياة نقاش في منتصف العقد الرابع من العُمر بينما أصيب أطفاله الثلاثة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة بخارية "تروسيكل"، على جانب الطريق بناحية البلابيش قبلي دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي مفادها وصول كل من:

"مصطفى. م. ا- ٣٦ سنة- نقاش- ويقيم بناحية البلابيش قبلي دائرة المركز- جثة هامدة، وعلي. م. م- ۹ سنوات- تلميذ- مصابًا بجرح قطعي بالأنف، والطفل محمود. م. م- ٤ سنوات- مصابًا بجرح رضي أعلى العين اليمنى، والطفل أمين. م. م- ٣ سنوات- مصابًا بكدمات بالوجه، أنجال الأول، ويقيمون بذات الناحية".

وبالإنتقال والفحص وبسؤال نجل عمومة المتوفي المدعو (تهامي. ا. ع- ٥٧ سنة- عامل زراعي- ويقيم بذات الناحية)، قرر بأنه أثناء قيادة الأول دراجته النارية "تروسيكل"، بذات الناحية إختل مقود الدراجة بيديه؛ ما أدى لإنقلابه على جانب الطريق، ووفاة الأول وإصابة الأطفال الثلاثة المذكورين، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية؛ نتيجة كسر بعظام الجمجمة، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.