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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للعام الثاني على التوالي.. الإسكندرية تستضيف البطولة العربية الـ23 لبناء الأجسام

مؤتمر صحفي لمحافظ
مؤتمر صحفي لمحافظ الإسكندرية

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، المؤتمر  الصحفي للإعلان عن استضافة الإسكندرية للبطولة  العربية للناشئين والشباب والرجال لبناء الأجسام والكلاسيك والفيزيك، وذلك للعام الثاني على التوالي، التي ستقام في الفترة من 17 حتى 20 نوفمبر 2023م.

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وفي كلمته، أعرب اللواء محمد الشريف عن سعادته باستضافة الإسكندرية البطولة العربية لبناء الأجسام للعام الثاني على التوالي، كما رحب بكافة الوفود المشاركة في البطولة، مؤكدا أن الإسكندرية دائما تُرحب وتفتح ذراعيها  لاستقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية.

وأكد أن المحافظة حريصة على إتخاذ كافة  الترتيبات التنسيقية بشأن تنظيم البطولة، وتوفير كامل الدعم والرعاية لجميع المشاركين في البطولة لإخراجها بشكل مشرف يليق بمكانة عروس البحر الابيض المتوسط

وتوجه المحافظ بخالص الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم البطولة، متمنيًا التوفيق لجميع  المشاركين وحصد العديد من البطولات وتمثيل بلادهم بشكل مُشرف خلال مشوارهم الرياضي.

من جانبه تقدم الدكتور عادل فهيم   بالشكر لمحافظ  الإسكندرية و أوضح أن نجاح الإسكندرية في تنظيم البطولة العام  الماضي جعل جميع الدول العربية المشاركة ترغب في إقامة البطولة للمرة الثانية على التوالي بالإسكندرية وهذا جعلنا نتطلع الي زيادة عدد الدول واللاعبين المشاركين في البطولة لهذا العام، مشيرًا إلى أنه في  العام السابق   شارك 350 لاعب يمثلون  13 دولة عربية.

وحضر المؤتمر الدكتور المهندس عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي لكمال الأجسام، ومحمد البطاط الأمين العام للاتحاد العربي.

الاسكندرية البحر الابيض المتوسط اتفاقية تعاون البطولة العربية الدكتور عادل فهيم اللواء محمد الشريف الوفود المشاركة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رئيس الاتحاد المصرى والعربى

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