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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع اتفاقية تعاون لإنشاء سفارة معرفة تابعة لمكتبة الإسكندرية بجامعة المنصورة الجديدة

توقيع اتفاقية تعاون
توقيع اتفاقية تعاون بمكتبة الاسكندرية


وقع الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة صباح اليوم، اتفاقية تعاون لإنشاء سفارة معرفة تابعة لمكتبة الإسكندرية بجامعة المنصورة الجديدة.

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وقال الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، تعتبر تلك السفارة هي رقم 26 في تاريخ انشاء المكتبة لسفارات المعرفة فقد بدأنا نتوسع بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة موضحًا أنه تم طرح فكرة إنشاء فروع للمكتبة لسفارات المعرفة من بعض الأكاديميين والمثقفين بالمحافظات ولما كانت الفكرة صعبة التنفيذ فقد سعدت بوجود مشروع سفارات المعرفة عندما توليت إدارة مكتبة الإسكندرية ولذلك ينبغي علينا أن نشكر المدير الأسبق لمكتبة الإسكندرية "الدكتور إسماعيل سراج الدين" فهو صاحب الفكرة.


وأشار زايد أن سفارات المعرفة توفر عددًا كبيرًا جدًا من المصادر المعلوماتية والمرئية والمسموعة في صور رقمية للمعلومات المتوفرة بالمكتبة وتقدم قواعد بيانات دورية للأبحاث العلمية التطبيقية والنظرية التي تحظى بها مكتبة الإسكندرية بالإضافة إلى عدد هائل من المحاضرات والندوات وورش العمل التي تُبث مباشرة عبر سفارات المعرفة مشيرًا إلى أن سفارات المعرفة تتجه مباشرة إلى قطاع من المجتمع نحن نريد ان نستقطبه ألا وهو قطاع الشباب والذي هو في مرحلة التكوين كي يتعرفوا على المكتبة ويعلموا أن هناك عوالم أبعد وقواعد معلومات متوفرة لهم ومصادر هائلة طوع امرهم.


وقال الدكتور معوض الخولي؛ أنه سعيد بتواجده في المكتبة ولإبرام الاتفاقية بين مكتبة الإسكندرية وجامعة المنصورة الجديدة موضحًا أن لدينا في كل مكان الشخص المناسب في المكان المناسب المنتقى بعناية شديدة وأن هناك مؤشرات أداء كي نستطيع من خلالها أن نراقب أدائه.


وأكد الخولي أنه ما كان لأي طالب في أي مكان أن يستطيع الدخول على سفارة المعرفة الموجودة في بلده دون وجود التواصل الممكن والتكنولوجيا الحديثة. وأضاف: "نحن نعمل بهذه الآلية بشكل كامل في جامعة المنصورة الجديدة فنحن نضع المصادر المعرفية الرصينة للطالب والوسائل المختلفة التي تؤهله لسوق العمل من خلال 14 كلية في مختلف التخصصات داخل الجامعة".

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