نقيب المحامين: محافظ الإسكندرية وافق على تخصيص 510 أمتار لإنشاء مبنى للنقابة

استقبل عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والمستشار سعد السعدني، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، و خالد البلشي نقيب الصحفيين، و جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، ومحمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ولفيف من أعضاء اعضاء مجلس الشيوخ والنواب، و أعضاء مجالس النقابات الفرعية، خلال اللقاء الذي عقده بمناسبة افتتاح نادي جليم.

في مستهل كلمته، رحب عبد الحليم علام، بالحضور ، متابعًا: إننا

نحتفل اليوم بافتتاح نادي المحامين بجليم، وأشكر أصحاب الفضل في هذا الإنجاز من مجلس نقابة الإسكندرية، ولجنة التطوير بنقابة المحامين».

وتوجه نقيب المحامين بالشكر إلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صاحب الفضل في تذليل العقبات التى واجهت النقابة خلال سنوات إنشاء النادي، مؤكدًا أنه لولا جهود محافظ الإسكندرية، ما تم هذا الإنجاز بهذه الصورة المشرفة والشكل الذي يليق المحامين.



وثمن عبد الحليم علام، جهود محافظ الإسكندرية، ومروره المستمر خلال عمليات إنشاء نادي جليم، مؤكدًا أن نادي المحامين بجليم أصبح الآن النادي رقم واحد على مستوى مصر كلها.



وأشار عبد الحليم علام، إلى أن نقابة المحامين الفرعية بالإسكندرية، كان مقرها في محكمة سراي الحقانية، وعندما تم إغلاقها تقدم نقيب المحامين، بطلب إلى محافظ الإسكندرية، لتخصيص قطعة أرض لإنشاء مقر لنقابة المحامين بالإسكندرية، والذي وافق على الفور وخصص 510 مترًا لإنشاء مبنى نقابة المحامين بالإسكندرية.



وأشاد نقيب المحامين، بمواقف المستشار سعد السعدني، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، المشرفة مع المحامين، ودوره البارز في أزمة محامي مطروح، منوهًا إلى أن نقابة المحامين لا تنكر دور السيد وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى في إنهاء كافة المشكلات التي تواجه المحامين.

وفي ختام اللقاء، كرم نقيب المحامين، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمستشار سعد السعدني، بدرع نقابة المحامين، نظرا لجهودهم في تلبية مطالب المحامين، وتقديرهم لمهنة المحاماة.

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