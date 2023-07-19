تنسيقية شباب الأحزاب تشكر الرئيس على قرار العفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر

تتوجه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإصداره قرارا جمهوريا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، أبرزهم الباحث باتريك زكي والمحامي محمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وتثمن تنسيقية شباب الأحزاب، موقف السيد الرئيس الذي يؤكد حرصه الدائم على وحدة الصف المصرى دون النظر لأية اختلافات أيديولوجية أو سياسية.

ويعد صدور القرار الرئاسي، رسالة من القيادة السياسية بدعمها الكامل لفتح قنوات الحوار الصادق والفاعل مع كافة القوى السياسية وتلبية المطالب المشروعة للقوى السياسية.