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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: نسعى دائما لتقديم خدمات متميزة للمواطنين في كل القطاعات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا موسعا مع رؤساء قطاعات التموين ومياة الشرب والصرف الصحي والكهرباء استعرض خلالة خطة القطاعات الخدمية لمتابعة توافر الخدمات للمواطنين كل في مجاله.. 
و اكد "مختار"  اننا نسعي دائما من خلال التعاون مع كافة قطاعات الاجهزة التنفيذية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة القطاعات والتعامل الفوري مع اية مشكلات طارئة تواجههم مشيرا لضرورة المتابعة المستمرة لمشكلات مياة الشرب وخدمات الصرف الصحي وكذا الخدمات التموينية مؤكدا علي التعاون والتنسيق الكامل مع قطاع الكهرباء في هذا الشأن..
واكد "مختار"علي ان الدولة بكامل اجهزتها حريصة علي تحسين مستوي الخدمات المقدمة خاصة فيما يتعلق بمطالب واحتياجات المواطنين اليومية.. 
حضر الاجتماع المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين والمهندس فتوح علام رئيس قطاع كهرباء شمال الدقهلية والمهندس حامد عبد الخالق رئيس قطاع كهرباء جنوب الدقهلية والمهندس محمد مأمون مدير عام التحكم بشركة نقل الكهرباء والمهندس مختار عباس رئيس قطاع المياة والصرف الصحي والمهندس احمد طلبة مدير الطوارئ بشركة مياة الشرب والصرف الصحي وط باسم الشريف مدير عام مكتب  محافظ الدقهلية والمحاسب عبد الغني الصبيحي مدير الازمات بالمحافظة والمهندسة 

 

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