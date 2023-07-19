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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني عن قرارات العفو الرئاسي: يهيئ مناخا إيجابيا يدعم مسيرة التنمية والإصلاح

العفو الرئاسي
العفو الرئاسي

أشاد النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بقرارات العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء ، مؤكدا أن الرئيس حريص علي توفير مناخ سياسي يعزز مسيرة التنمية كي يتماشي مع الجمهورية الجديدة.

 تهيئة الظروف المناسبة لنجاح الحوار الوطني

واكد قريطم خلال تصريحات له أن القيادة السياسية حريصة علي تهيئة الظروف المناسبة لنجاح الحوار الوطني من خلال الاستجابة لمطالب القائمين علي الحوار بالإفراج عن عدد من المحبوسين ، مشددا أن قرارات العفو تدفع الحوار الوطني للامام، نظرا  لما تهيء له من مناخ إيجابي يدعم مساره من أجل مستقبل مشرق لأبنائه ومنحهم فرصة جديدة للحياة والاندماج مرة أخري بالمجتمع.

كما توجه قريطم بالشكر للرئيس السيسي علي قراراته بالإفراج عن عدد من المحبوسين الصادر في حقهم احكام قضائيه واجبة النفاذ  ، مشيرا إلي أن تلك القرارات تثلج صدور المصريين وتدخل الفرحة علي الأسر المصرية .

احكام قضائية الجمهورية الجديدة الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية الجديد

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