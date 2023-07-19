ضياء رشوان بعد العفو الرئاسي عن باتريك زكى: لا يوجد أي حقوقي مسجون

تحدث ضياء رشوان، الأمين العام للحوار الوطني، عن قرار الرئيس السيسى بالعفو عن باتريك زكى وآخرين.

وأضاف ضياء رشوان خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"،المُذاع عبر فضائية "الحياة"،قائلاً :"الرئيس السيسي فاجأنا بإستجابة سريعة، في الموضوع مباشرةً"

ضياء رشوان: الإفراج عن أكثر من 1500 من المحبوسين

وأشار ضياء رشوان ،قائلاً: "لنا مع الرئيس السيسي تجربتان منهما المطالبة بمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات في مصر، ولم يستغرق الرئيس 24 ساعة إلا واستجاب للرغبة، وأمس مجلس الأمناء ناشد الإفراج عن باتريك زكي ومحمد الباقر وصدر قرار الإفراج".

لفت الأمين العام للحوار الوطني إلى، أنه حتى الآن تم الإفراج عن أكثر من 1500 من المحبوسين منذ تشكيل لجنة العفو الرئاسي،مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن جدول الجلسات النقاشية العلنية لقضايا الحوار الوطني الأسبوع المقبل.



وأكد ضياء رشوان الأمين العام للحوار الوطني، أنه لا يوجد أي حقوقي من المنتسبين للحركة الوطنية موجود داخل السجن بعد خروج محمد الباقر وباتريك زكي، متابعًا: "لايوجد حقوقي منتسب لمنظمة داخلية أو خارجية محبوس حاليًا"



واستكمل:"ولكن هناك من هم محبوسين في قضايا رأي أو قضايا سياسية وعدد قليل للغاية منهم الذي يستلزم عفو رئاسي".



