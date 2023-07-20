السفير البريطاني بمصر يوضح أهمية وجود خط طيران بين القاهرة ومدينة مانشستر

‏قال جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، ‏كان في السابق خط طيران مباشر بين القاهرة ومانشستر في عام 2013 حتى عام 2014، مؤكدا أن هذه الخدمة عادت مرة أخرى ومبدئها الأساسي هو التواصل لأن بدون تواصل بين الشعوب لن يكون هناك علاقات دبلوماسية وثقافية وتجارية.

الأزمة السودانية

‏وتابع أيضا خلال لقائه عبر زووم في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، يجب أن ننتهز الفرصة لكي نشكر مصر على جهودها لحل هذه الأزمة، وعلى عمل قمة دول جوار السودان، مؤكدا أن مصر تتحمل مسؤولية كبيرة جدا في هذه القضية، ونقدر الضغوط التي تقع عليها بسبب تدفق اللاجئين.