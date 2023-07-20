داخل 14 محافظة .. عمرو بصيلة : نمتلك 49 مدرسة للتكنولوجيا والتعليم المزدوج

قال عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، إن الإدارة أطلقت بالأمس فرص التقديم للدفعات الجديدة، داخل المدارس التكنولوجية، حتى 31 يوليو.



وأضاف “عمرو بصيلة” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على قناة سي بي سي، أن التقديم للمدارس يتم إلكترونيا، وذلك في حالة توافق الشروط لدي، متابعا: لدينا 49 مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية في 14 محافظة.



وأكمل: أن معظم هذه المدارس الدارسة فيها يومية وبعضها داخلية وتدرس في مجالات مختلفة، وتلبي مواهب الطلبة، موضحا ان هناك تخصصات عديدة وجديدة، ويمكن لكل طالب تحديد التخصص الذي يرغب في دراسته.



وأوضح رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، لدينا تخصصات تساعد في خروج فنيين معامل وأدوية وتخصصات دقيقة لكل الطلاب الذين يرغبون دراسة البيولوجي، متابعا:هناك تنسيق وتطابق كامل مع التعليم العالي في البرامج الدراسية والتكنولوجية التطبيقية التي تتم داخل الجامعات التكنولوجية.





وشدد على أن التعليم في مدراس التكنولوجيا التطبيقية مجانية بالكامل حتى الان، وهناك اقبال كبير على الالتحاق بهذه المدرس.



واكد أن المدارس التكنولوجية فرصة حقيقة للالتحاق بسوق العمل، كما ان تلك المدارس ساهمت في تغيير صورة وتفكير الأهالي تجاة التعليم الفني.

