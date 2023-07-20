بلقطة انسانية .. الخطيب يحتضن محمد الشناوي بعد تتويج الأهلي بالدوري

شارك محمد الشناوي حارس مرمى الفريق جمهورة صورة جديدة بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بـ بطولة دوري أبطال أفريقيا.

و ظهر الخطيب وهو يحتضم محمد الشناوي و علق قائلا : الدرع في الجزيرة.

وأكد الإعلامي إسلام صادق أن هناك جلسة مهمة داخل النادي الأهلي حول مصير محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بعد تجدد عرض النصر السعودي.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" نادي النصر السعودي جدد مفاوضاته لضم محمد الشناوي من النادي الأهلي مرة أخرى بمقابل مادي يصل إلى 3.5 مليون دولار وهناك جلسة حاسمة غداً بين الحارس ومحمود الخطيب لحسم الأمر بشكل رسمي".

وتابع:" رحيل محمد الشناوي إلى النصر السعودي سيكون القرار فيه لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وليس أي مسؤل آخر في القلعة الحمراء".