شبانة : التخلي عن محمد الشناوي سيكون خطأ فادحا لإدارة الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن التخلي عن محمد الشناوي سيكون خطأ فادح لإدارة النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نادٍ كبير بدون حارس مميز.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "من الصعب التخلي مطلقا عن الشناوي بعدما تجدد الحديث عن امكانية انتقاله لنادي النصر السعودي".

وأضاف: "الشناوي من أصحاب الخبرات، رغم تواجد 3 حراس آخرين داخل النادي الأهلي".

وواصل: "محمد الشناوي حارس كبير، والفريق مقبل على مشاركات عديدة في دوري السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية بخلاف البطولات الآخرى".

وأكمل: "هناك عرض سعودي بالفعل، ولكن الشناوي حارس كبير ولا أوافق مطلقا على فكرة رحيله خلال الفترة المقبلة".